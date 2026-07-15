Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение правил иноагента

В Москве оштрафовали журналистку Жанну Агалакову за нарушение статуса иноагента Москва, 14 июля — Савеловский районный суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в размере 50 тысяч рублей на известную журналистку Жанну Агалакову, включённую в российский реестр иностранных агентов.