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НОВОСТИ,СОБЫТИЯ,ЛЮДИ,ФАКТЫ

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Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение правил иноагента

Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение правил иноагента

  В Москве оштрафовали журналистку Жанну Агалакову за нарушение статуса иноагента Москва, 14 июля — Савеловский районный суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в размере 50 тысяч рублей на известную журналистку Жанну Агалакову, включённую в российский реестр иностранных агентов.

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