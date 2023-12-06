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Царьград

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Суд снял арест с имущества и счетов пермского завода «Метафракс»

Суд снял арест с имущества и счетов пермского завода «Метафракс»

Компания получила право распоряжаться свои имуществом и деньгами.Арбитражный суд Пермского края снял ограничительные меры с имущества и счетов завода «Метафракс Кемикалс», на которые летом 2023 года по иску Генпрокуратуры были наложены аресты.

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