Ночное происшествие в Челябинске: небо озарило вспышкой – метеорит или беспилотник Ольга БезродняяВ начале утра 23 октября в небе над Челябинской областью снова произошел взрыв метеорита, который, по сравнению с инцидентом 2013 года, не вызвал такой громкий звук.