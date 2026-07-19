Перу: водитель был ранен, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по межпровинциальному автобусу Cruz del Sur на Panamericana Norte возле автобусной остановки Cementerio в районе Пуэнте-Пьедра, Лима, рано утром по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии