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Контрафронт

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Перу: водитель был ранен, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по межпровинциальному...

Перу: водитель был ранен, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по межпровинциальному автобусу Cruz del Sur на Panamericana Norte возле автобусной остановки Cementerio в районе Пуэнте-Пьедра, Лима, рано утром по местному времени.

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