Торговый сегмент: жилые девелоперы начинают и выигрывают

Роль торговых площадей, входящих в состав ЖК, становится все более заметной на столичном рынке. И некоторые эксперты утверждают, что сегодня продажа нежилых помещений составляет внушительную часть выручки застройщика, практически конкурируя с продажей непосредственно жильяНедавно команда исследований рынка компании CORE.