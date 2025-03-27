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Торговый сегмент: жилые девелоперы начинают и выигрывают

Торговый сегмент: жилые девелоперы начинают и выигрывают

Роль торговых площадей, входящих в состав ЖК, становится все более заметной на столичном рынке. И некоторые эксперты утверждают, что сегодня продажа нежилых помещений составляет внушительную часть выручки застройщика, практически конкурируя с продажей непосредственно жильяНедавно команда исследований рынка компании CORE.

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