Книжный обзор: иранская революция, японский магический реализм и научпоп о шуме

Большая проза недели Можган Газирад Дом на солнечной улице 2024. ЭКСМО Аннотация: Пока юная Можи сидела с сестрой в увитом виноградными лозами саду дедушки в Тегеране, слушая сказки из "Тысячи и одной ночи", в стране назревала революция.