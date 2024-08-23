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Книжный обзор: иранская революция, японский магический реализм и научпоп о шуме

Большая проза недели Можган Газирад Дом на солнечной улице 2024. ЭКСМО Аннотация: Пока юная Можи сидела с сестрой в увитом виноградными лозами саду дедушки в Тегеране, слушая сказки из "Тысячи и одной ночи", в стране назревала революция.

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