Книжный обзор: иранская революция, японский магический реализм и научпоп о шуме

Большая проза недели Можган Газирад Дом на солнечной улице 2024. ЭКСМО Аннотация: Пока юная Можи сидела с сестрой в увитом виноградными лозами саду дедушки в Тегеране, слушая сказки из "Тысячи и одной ночи", в стране назревала революция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии