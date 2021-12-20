Приближается день загадывания желаний

И это вовсе не западно-европейское Рождество и даже не Новый год. Волшебный момент наступит раньше — вечером 21 декабря Если вы еще не догадались, что это за дата — подсказываю:… Показать полностью.
Популярные статьи
- Отказ России искусственно занижать стоимость газа принёс Польше финансовые потери и приостановку ряда предприятий
- Готовящийся запрет на транзит белорусских грузов через Литву вызовет экономический ответ со стороны России
- На Дону задержан российский гражданин, состоявший в украинской нацистской организации
Свежие комментарии