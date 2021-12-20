Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Помошников
    как же эти бесы быстро переобуваются. И нахрена они нам в России сдались?Оскорблявший Росс...
  • zygmund nedialkow
    Всё во власти денег.Украина планирует...
  • Вячеслав Даньшин
    РФ, должна зеркально отвечать пиндосам и не бояться топить и сбивать вражеские лодки и летательные хреновины, пытающи...Переброска истреб...

Приближается день загадывания желаний

Приближается день загадывания желаний

И это вовсе не западно-европейское Рождество и даже не Новый год. Волшебный момент наступит раньше — вечером 21 декабря Если вы еще не догадались, что это за дата — подсказываю:… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх