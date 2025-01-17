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ФАС обсуждает сезонное увеличение продаж дизтоплива во время посевных работ

ФАС обсуждает сезонное увеличение продаж дизтоплива во время посевных работ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность повышения норматива продажи дизельного топлива для аграриев в сезон посевных и уборочных работ.

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