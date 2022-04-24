Кайри Ирвинг не стал сравнивать 0-3 в серии с «Бостоном» с 1-3 в финальной серии-2016

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не стал сравнивать текущую ситуацию в серии первого раунда плей-офф против «Бостона» (0-3) с финальной серией 2016 года, когда «Кливленд» выиграл титул, уступая по ходу серии 1-3.
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