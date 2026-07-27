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Газета.ру

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Победители турнира "Изззи бизнес рост" смогут получить до 500 тыс. рублей

Победители турнира "Изззи бизнес рост" смогут получить до 500 тыс. рублей

Сбер запустил второй этап федерального турнира "Изззи бизнес рост", в его рамках индивидуальные предприниматели и компании со статусом ООО смогут бесплатно проверить управленческие решения и гипотезы в бизнес-симуляторе компании в приложении на платформе VK.

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