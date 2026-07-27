Победители турнира "Изззи бизнес рост" смогут получить до 500 тыс. рублей

Сбер запустил второй этап федерального турнира "Изззи бизнес рост", в его рамках индивидуальные предприниматели и компании со статусом ООО смогут бесплатно проверить управленческие решения и гипотезы в бизнес-симуляторе компании в приложении на платформе VK.
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