В Ираке обсудили законопроект о снижении возраста согласия до 9 лет

Законопроект о снижении возраста согласия для иракских девочек в два раза подал на рассмотрение парламента альянс ультраконсервативных мусульманских партий Ирака, 10 ноября пишет британская газета The Mirror.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии