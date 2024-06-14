Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Список кандидатов формировался через процедуру предварительного голосования Глава Москвы Сергей Собянин встретился с кандидатами, которые будут представлять на выборах нового созыва Мосгордумы партию «Единая Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии