«Моему сыну надо еще немножко подучиться вокалу», – Александр Малинин унизил сына Никиту, обвинив его в неумении петь

Александр Малинин, известный российский певец, который уже много лет является признанным мэтром российской эстрады, гордится тем, что его дети выбрали такую же профессию.
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