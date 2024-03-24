Больше и круче, чем Passat: появились фото нового Volkswagen Magotan B9

В сети появились официальные фотографии нового поколения Volkswagen Magotan, который, по сути, представляет собой удлиненный Volkswagen Passat для китайского рынка с рядом отличительных особенностей во внешнем виде и опциональном оснащении.
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