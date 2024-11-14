Генсек НАТО призвал к продолжению военной помощи Украине для стабилизации фронта

Evgenija Palette

Ну, да. Он же (этот Рютте) ТОЛЬКО СЕЛ... Теперь ему надо во что бы то ни стало найти доказательства НЕОБХОДИМОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ НАТО (помнится, Трамп уже говорил, что НАТО Америке не нужно. Что все вопросы своей безопасности Европа должна решать сама. К тому же, это очень дорого - содержать дармоедов, вроде Рютте... (потому они, все эти натовские ДЯТЛЫ, такие агрессивные... Боятся остаться без финансовой поддержки... Так что - БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ РЮТТЕ...