Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве 13 ноября заявил о тяжелой ситуации, в которой оказались вооруженные силы Украины в конфликте с Россией.
Генсек НАТО призвал к продолжению военной помощи Украине для стабилизации фронта
Комментарии
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федор
Пидор голландский ты разминай своё очко и грязный язычок лучше на гей-параде в Куеве.
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13 час.
Evgenija Palette
Ну, да. Он же (этот Рютте) ТОЛЬКО СЕЛ... Теперь ему надо во что бы то ни стало найти доказательства НЕОБХОДИМОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ НАТО (помнится, Трамп уже говорил, что НАТО Америке не нужно. Что все вопросы своей безопасности Европа должна решать сама. К тому же, это очень дорого - содержать дармоедов, вроде Рютте... (потому они, все эти натовские ДЯТЛЫ, такие агрессивные... Боятся остаться без финансовой поддержки... Так что - БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ РЮТТЕ...
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11 час.
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