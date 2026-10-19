Доступ к WhatsApp* в России остаётся ограниченным по решению Роскомнадзора. Сегодня, 19 октября 2026 года, по всей стране фиксируются новые точечные перебои и сбои в работе мессенджера: не отправляются сообщения, не проходят звонки/видеозвонки, не загружаются медиа и статусы, происходят ошибки авторизации или синхронизации.