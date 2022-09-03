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Захарова высмеяла математические способности пресс-секретаря Белого дома после слов о Байдене

Захарова высмеяла математические способности пресс-секретаря Белого дома после слов о Байдене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из-за слов о появлении почти «десяти тысяч миллионов рабочих мест» с тех пор, как нынешний президент США Джо Байден вступил в должность.

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