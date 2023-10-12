Представитель ЦАХАЛ: Наземная операция в Газе начнётся «когда это будет удобно»

Еще совсем недавно власти Израиля анонсировали скорейшее начало сухопутной военной операции ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) в секторе Газа, а теперь командование вооруженных сил начинает оттягивать срок вторжения в палестинский регион под разными причинами.