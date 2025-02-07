Посольство РФ в Финляндии повысило внимание к безопасности

Руководитель российской дипмиссии в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что посольство Российской Федерации в Хельсинки повысило внимание к вопросам безопасности из-за конфронтационного курса республики в отношениях с Россией.
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