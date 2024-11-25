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Удача или трудности: людям с какими именами повезёт в декабре, а кому совсем наоборот

Удача или трудности: людям с какими именами повезёт в декабре, а кому совсем наоборот

Удача или трудности: людям с какими именами повезёт в декабре, а кому совсем наоборот Алёна Юрьева Декабрь 2024 года обещает стать месяцем перемен и неожиданных поворотов судьбы, в котором влияние космических энергий и планет может кардинально изменить жизненные обстоятельства для некоторых.

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