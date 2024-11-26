Турция добивается отмены санкций США для проведения платежей за российский газ

Турция добивается отмены санкций США для проведения платежей за российский газТурция ведет переговоры с США об отмене санкций, что позволит стране продолжать использовать российский «Газпромбанк» для оплаты импорта природного газа, передает Bloomberg .
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