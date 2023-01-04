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Сына-инвалида актера Бориса Новикова обманули черные риелторы и переселили в заброшенный дом

Сына-инвалида актера Бориса Новикова обманули черные риелторы и переселили в заброшенный дом

Борис НовиковХаризматичному советскому актеру Борису Новикову обычно доставались эпизодические роли, но зрители его очень любили.

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