Харченко предложила сделать 26 апреля днем освобождения Курской области от ВСУ

пресс-служба Екатерины Харченко Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко преложила сделать 26 апреля днем освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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