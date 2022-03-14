Переговоры Украины с Россией пройдут в видеоформате

Алексей Арестович, советник главы офиса Владимира Зеленского, в понедельник, 14 марта, заявил в эфире телеканала «Украина 24», что переговоры представителей Киева и Москвы будут походить в видеоформате — так оперативнее, чем ездить в Белоруссию.