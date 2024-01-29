Дан старт строительству пятого серийного атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220 «Арктика»

Торжественная церемония закладки нового универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» (ЛК-60Я) / © ТАСС На сегодня введены в эксплуатацию три атомных ледокола типа «Арктика», еще один достраивают на плаву.
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