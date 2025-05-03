«Отмывание денег для «диктатора»: соратница Трампа резко раскритиковала сделку с Украиной

В среде республиканских сторонников Трампа скандал – известная конгрессмен Марджори Тейлор Грин внезапно резко раскритиковвла в соцсети «минеральную сделку» с Украиной, подписанием которой сейчас так хвалится Белый дом.
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