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Добрый Мир

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«Отмывание денег для «диктатора»: соратница Трампа резко раскритиковала сделку с Украиной

«Отмывание денег для «диктатора»: соратница Трампа резко раскритиковала сделку с Украиной

В среде республиканских сторонников Трампа скандал – известная конгрессмен Марджори Тейлор Грин внезапно резко раскритиковвла в соцсети «минеральную сделку» с Украиной, подписанием которой сейчас так хвалится Белый дом.

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