Власти готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы заседания, представители Минэкономразвития подтвердил, что в ходе сессии «обсуждались как уже существующие, так и еще не реализовавшиеся риски, связанные с санкциями, в том числе упомянутые в запросе».