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Власти готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

Власти готовятся к новым санкциям по пяти направлениям

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы заседания, представители Минэкономразвития подтвердил, что в ходе сессии «обсуждались как уже существующие, так и еще не реализовавшиеся риски, связанные с санкциями, в том числе упомянутые в запросе».

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