ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Потому, что вы пишите о том, что не существует.Немытые, волосаты...
  • Воробей
    Я уже написал, но Вы, как всегда, не увидели. Кстати, я писал это Вам уже неоднократно.Немытые, волосаты...
  • Майя Maja
    Да, там много чего у них написано и строгого и главное правильного для них же.. Только вот наши бывшие республики сср...Дикости по отноше...

Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет… А кто вам сказал, что вы нормальный?

Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет… А кто вам сказал, что вы нормальный?

Морена Морана   Морена здравствуйте! Не знаю, будете вы публиковать мое письмо, но решил написать свое мнение о женщинах 25-45 лет, основанное на реальном жизненном опыте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Странник
фактически узаконенная проституция, ну кому то и это нормально....Обратно же...пока есть деньги...и это основа узаконенной проституции...нет денег нет ничего..... Понятие семьи, детей данные отношения не включают. Ну да, при проституции это не требуется
Ответить
2 д.
Майя Maja
Ответить
1 д.
sorsw
&quot;Поймите правильно, большинству мужиков в первую очередь нужен банально качественный секс, плюс минимум трат и чтобы дама мозг не выносила.&quot; - фраза достойная дебила, нуждающегося исключительно в резиновой кукле! Когда мы говорим, что &quot;нормальных&quot;, нельзя забывать, что существует такое понятие из математики как &quot;нормальное распределение&quot;, из которого следует, что хороших вовсе не большинство!!! Дамы, возьмите справочник по математике и рюмочку ликёра (бутылку пока отставьте подальше), и вы поймёте, что всё не так уж весело на нашей планете... 😀
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх