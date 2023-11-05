Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет… А кто вам сказал, что вы нормальный?

фактически узаконенная проституция, ну кому то и это нормально....Обратно же...пока есть деньги...и это основа узаконенной проституции...нет денег нет ничего..... Понятие семьи, детей данные отношения не включают. Ну да, при проституции это не требуется

sorsw

"Поймите правильно, большинству мужиков в первую очередь нужен банально качественный секс, плюс минимум трат и чтобы дама мозг не выносила." - фраза достойная дебила, нуждающегося исключительно в резиновой кукле! Когда мы говорим, что "нормальных", нельзя забывать, что существует такое понятие из математики как "нормальное распределение", из которого следует, что хороших вовсе не большинство!!! Дамы, возьмите справочник по математике и рюмочку ликёра (бутылку пока отставьте подальше), и вы поймёте, что всё не так уж весело на нашей планете... 😀