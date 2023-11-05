Морена Морана Морена здравствуйте! Не знаю, будете вы публиковать мое письмо, но решил написать свое мнение о женщинах 25-45 лет, основанное на реальном жизненном опыте.
Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет… А кто вам сказал, что вы нормальный?
Комментарии
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С
Странник
фактически узаконенная проституция, ну кому то и это нормально....Обратно же...пока есть деньги...и это основа узаконенной проституции...нет денег нет ничего..... Понятие семьи, детей данные отношения не включают. Ну да, при проституции это не требуется
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2 д.
Майя Maja
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1 д.
sorsw
"Поймите правильно, большинству мужиков в первую очередь нужен банально качественный секс, плюс минимум трат и чтобы дама мозг не выносила." - фраза достойная дебила, нуждающегося исключительно в резиновой кукле! Когда мы говорим, что "нормальных", нельзя забывать, что существует такое понятие из математики как "нормальное распределение", из которого следует, что хороших вовсе не большинство!!! Дамы, возьмите справочник по математике и рюмочку ликёра (бутылку пока отставьте подальше), и вы поймёте, что всё не так уж весело на нашей планете... 😀
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1 д.
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