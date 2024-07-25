Как правильно пользоваться тканевыми масками, что бы заметить Крутой Эффект.

Сегодня мы поговорим о тканевых масках, которые сейчас очень популярны и купить их можно везде. Что такое маска тканевая? Это овальный или повторяющий форму лица и шеи компресс, в котором есть разрезы для глаз, возможно, даже ушей, носа и рта .