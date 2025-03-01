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Депутат Штрак-Циммерманн: Европа должна показать зубы и стать независимой от США

Депутат Штрак-Циммерманн: Европа должна показать зубы и стать независимой от США

Европа должна "показать зубы" и стать независимой от США. Об этом заявила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, комментируя скандал с участием президентов США и Украины в Белом доме, передает газета Zeit.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Хочу ответить Штрак-Циммерманн: Прежде чем &quot;показывать зубы&quot; и стать независимыми от США, зубы нужно иметь. За 80 лет послевоенного периода Европа полностью зависит от США и &quot;лаять&quot; на хозяина беззубым ртом, просто смешно.
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