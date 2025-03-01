Svetlana Kuzmina

Хочу ответить Штрак-Циммерманн: Прежде чем "показывать зубы" и стать независимыми от США, зубы нужно иметь. За 80 лет послевоенного периода Европа полностью зависит от США и "лаять" на хозяина беззубым ртом, просто смешно.