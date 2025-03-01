Депутат Штрак-Циммерманн: Европа должна показать зубы и стать независимой от США

Европа должна "показать зубы" и стать независимой от США. Об этом заявила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, комментируя скандал с участием президентов США и Украины в Белом доме, передает газета Zeit.
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