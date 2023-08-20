Журнал «Профиль»

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WP: советник главы Минобороны Украины назвал дроны временной заменой F-16

WP: советник главы Минобороны Украины назвал дроны временной заменой F-16

Советник главы Минобороны Украины Юрик Сак 20 в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают истребителями F-16, поэтому беспилотники в некоторой степени восполняют нехватку самолетов.

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