Советник главы Минобороны Украины Юрик Сак 20 в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают истребителями F-16, поэтому беспилотники в некоторой степени восполняют нехватку самолетов.
Советник главы Минобороны Украины Юрик Сак 20 в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают истребителями F-16, поэтому беспилотники в некоторой степени восполняют нехватку самолетов.
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