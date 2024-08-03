В Кремле подтвердили, что освобожденный по обмену Вадим Красиков является сотрудником "Альфы" ФСБ, при этом он работал в личной охране Путина.
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В Кремле подтвердили, что освобожденный по обмену Вадим Красиков является сотрудником "Альфы" ФСБ, при этом он работал в личной охране Путина.
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