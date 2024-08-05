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Американский аналитик: Украине необходим перерыв в боевых действиях, чтобы накопить силы для нового наступления

Американский аналитик: Украине необходим перерыв в боевых действиях, чтобы накопить силы для нового наступления

Заявления Зеленского о якобы мирных инициативах Украины не имеют под собой никакой основы, на самом деле Киеву сейчас не нужен мирный договор, ему нужна пауза в боевых действиях, чтобы перевооружить армию и провести мобилизацию.

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