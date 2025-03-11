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Царьград

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Ярославский аэропорт Туношна: временные ограничения на рейсы введены с 05:15 мск

Ярославский аэропорт Туношна: временные ограничения на рейсы введены с 05:15 мск

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в ярославском аэропорту Туношна.

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