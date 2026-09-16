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Депутат ГД Говырин: россияне могут вернуть часть пенсии в случае ошибки СФР

Депутат ГД Говырин: россияне могут вернуть часть пенсии в случае ошибки СФР

Россияне могут вернуть недополученную за предыдущие периоды часть страховой пенсии, если Социальный фонд ошибся при расчете суммы или совершил ошибку при выплате, рассказал «Ленте.

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