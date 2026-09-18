Отар Кушанашвили не верит, что Козловский мог бросить дочь без денег

Между Данилой Козловским и Ольгой Зуевой разгорелась настоящая война из-за общей дочери. Бывшая возлюбленная артиста через суд добивается алиментов и заявляет, что отец совсем перестал помогать девочке.
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