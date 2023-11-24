Депутат Нилов: ветераны могут получить приоритет на приемах в органах власти

В России ветеранам боевых действий могут предоставить право на приоритетный прием в органах власти. Одним из авторов этой инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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