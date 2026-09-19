Батраков против Салаха, теннис, КХЛ, баскетбол и схватка Чимаева

Лучший спорт 19 сентября: «Севилья» — «Барселона», «Рома» — «Интер», Самсонова в полуфинале Гвадалахары и Суперкубок Единой лиги! ✅ 🎾 4:00: Людмила Самсонова (Россия, 8) — Питон Стирнс (США), Гвадалахара.
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