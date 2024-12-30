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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мендеш о Фати: «Игрок, покоривший сердца болельщиков «Барсы». Его наказали травмы, но у него впечатляющий уровень и мужество играть в клубе, он понадобится им»

– Какова ситуация с Ансу Фати в «Барсе»? – Два года назад он был на вершине мира, и ему действительно не повезло.

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