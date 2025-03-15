Памятка-инструкция по БЕЗ-наказывательной и наказывательной воспитательной жизни

Мы часто с родителями рассуждаем о том, в чем суть воспитания вообще. И где грань между воспитанием, манипуляцией, вседозволенностью, мотивацией, проецированием своих страхов и нереализованных ожиданий – на ребенка.
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