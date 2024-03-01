Япония ввела санкции против физлиц и организаций, связанных с Россией

Правительство Японии расширило санкции против России из-за ситуации на Украине. В сообщении, опубликованном в официальном вестнике японского кабмина, говорится о введении рестрикций против 12 физических лиц и 36 организаций.
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