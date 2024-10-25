Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Москва сегодня – лучший мегаполис в мире. В этом убежден мэр города Сергей Собянин. То, что это не просто слова, а реальность, доказывают мощная экономика столицы, хорошая экологическая ситуация, доступное и качественное образование и здравоохранение, комфортный транспорт и благоустройство.