Русская весна
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Русская весна

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Байдену необходимо убедить Зеленского пойти на перемирие с Россией, — словацкий эксперт

Байдену необходимо убедить Зеленского пойти на перемирие с Россией, — словацкий эксперт

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы получить шанс победить Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

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Комментарии
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Светлейший
Бред... Старику-седуксену достаточно устного приказа и Зелепузик и хахлянд сдаст. и пол поменяет, и маму свою жыдовскую объявит хамасовкой..,
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ага,и все забудут, что именно Байден и развязал эту войну. ПЦ кровавому Бене наступает, полный и неотвратимый ПЦ. Опять же - а что в России дураки, чтобы не помнить как использовались Минские соглашения и снова наступят на те же грабли? Это-вряд ли.
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14 час.
Сергей Oблезов
Два дебила-это сила! Никогда не договорятся! Воина будет до последнего хохла!
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7 час.

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