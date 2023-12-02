ИИ

Иван Иваныч

Ага,и все забудут, что именно Байден и развязал эту войну. ПЦ кровавому Бене наступает, полный и неотвратимый ПЦ. Опять же - а что в России дураки, чтобы не помнить как использовались Минские соглашения и снова наступят на те же грабли? Это-вряд ли.