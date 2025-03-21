Спикер ЗСНО Люлин о сотрудничестве России и Беларуси: «Нам есть чему поучиться друг у друга»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 марта, ФедералПресс. Накануне в столице Приволжья состоялось заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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