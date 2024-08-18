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Театр абсурда

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  • мирас Закироув
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Почему Чубайсу и таким же как он дали уехать из России - ответил на вопрос генерал Куликов

Почему Чубайсу и таким же как он дали уехать из России - ответил на вопрос генерал Куликов

Чубайсу и Ко дали возможность уйти, таким мнением поделился генерал Армии Анатолий Куликов. Если кто-то сомневался в подобном раскладе, то вот вам кое-какие доказательства тому, что таки да - им дали сбежать.

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