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Служба опасности: как «спортики» стали штатной структурой наркошопов

Служба опасности: как «спортики» стали штатной структурой наркошопов

В России набирает обороты теневое движение «спортиков» — физически подготовленных молодых людей, готовых за деньги калечить и наказывать наркокурьеров, которые сбыли товар на сторону, а также клиентов-неплательщиков, выяснили «Известия».

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