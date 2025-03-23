Служба опасности: как «спортики» стали штатной структурой наркошопов

В России набирает обороты теневое движение «спортиков» — физически подготовленных молодых людей, готовых за деньги калечить и наказывать наркокурьеров, которые сбыли товар на сторону, а также клиентов-неплательщиков, выяснили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии