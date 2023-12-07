Матвиенко назвала «полными беспредельщиками» убийц экс-депутата Рады Кивы

Председатель верхней палаты парламента Российской Федерации Валентина Матвиенко назвала «полными беспредельщиками» убийц бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого застрелили на текущей неделе в Московской области.
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