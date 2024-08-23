Закон и Порядок
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Закон и Порядок

135 801 подписчик

Наблюдаю очень опасную, но в то же время закономерную тенденцию...

Наблюдаю очень опасную, но в то же время закономерную тенденцию...

Но сначала предисловие. Напомню, что у нас из беглых украинствующих мигрантов, навальнистов, нацистов, оппозиционеров, просто беспринципной гопоты и шпаны собралась тусовка.

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Комментарии
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М
ММ
За базар надо отвечать! За любую ложь пусть платят штрафы целевым назначением на покупку оружия для наших воинов.
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10 час.
А
Александр
чё опять за высер &quot;на просторах&quot;? 😀 какие-то &quot;отголоски&quot; вянущей, как старческий пенис, хохлоинфовойны?
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10 час.
Alex Zim
Во время войны любые действия полезные врагу, в том числе на информационном поле,  должны пресекаться и рассматриваться как диверсия.
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1 час.

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