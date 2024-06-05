Ростовская IT-компания запустит первое в стране нейрокладбище

Компания «Ритуал.ру», предоставляющая ритуальные услуги, и IT-компания Dragons Code, основанная программистом из Ростова Михаилом Марцинюком, договорились о запуске первого в России цифрового нейрокладбища.
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