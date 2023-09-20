Медвежий угол

38 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • magdoc21
    Так могут рассуждать безбожники, фашисты, а также акулы и волки.Так было когда бандиты-большевики разваливали Россий...Могут ли русские ...
  • Александр Попов
    Сами ПОВЕСИЛИ себе КИРПИЧ на ШЕЮ. На ХРЕН, не нужны такие друзья-товарищи. Наши могут уйти в ИРАН, от туда ДОМОЙ.Могут ли русские ...
  • Кошмар
    Ну, не 18 миллионов,  а не более 8 миллионов, включая нелегалов. Не так и много, если подумать.  Просто слишком много...«Стране нужны нор...

Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке

Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке

Не скрою, что данная новость меня порадовала. Но обо всем по порядку. Начну с того, что напомню вам, уважаемые читатели, что памятник писателю-антисоветчику Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной города Владивостока ещё 5 сентября 2015 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Бурцев
Сносить ничего не надо!-это история наша, хоть и неприятная, а  закрепить табличку, что это сволочь и предатель России, как и Ельцину с Горбачевым, что эти люди(нелюди) предали русских в России, а также развалили СССР!
Ответить
3 час.
ВS
Виктория SHATROVA
👍👍👍!!!
Ответить
3 час.
alik3456 Джексон
Верно глаголишь! А я бы снёс и прямо в море...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх