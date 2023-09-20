Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке
Не скрою, что данная новость меня порадовала. Но обо всем по порядку.
Начну с того, что напомню вам, уважаемые читатели, что памятник писателю-антисоветчику Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной города Владивостока ещё 5 сентября 2015 года.
Комментарии
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Сносить ничего не надо!-это история наша, хоть и неприятная, а закрепить табличку, что это сволочь и предатель России, как и Ельцину с Горбачевым, что эти люди(нелюди) предали русских в России, а также развалили СССР!
Верно глаголишь! А я бы снёс и прямо в море...
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